Hausen im Wiesental Mit wilden Tieren auf du und du

Begegnungen und Abwechslung sind der jungen Frau wichtig. Dazu ist sie prädestiniert, denn sie spricht außer ihrer Muttersprache noch Französisch, Englisch, Chinesisch und Arabisch und hat eine Vorliebe für Tiere.

So war es ideal, dass sie auf mehreren Stationen, Lodges, Farmen und Nationalparks praktische Arbeit leistete und sich auf ihr Studium der Tiermedizin vorbereiten konnte, das sie im vergangenen Monat in England begonnen hat.

Die etwa 50 Besucher waren begeistert von den teilweise einmaligen Aufnahmen und den Erfahrungen, die der Opa informativ, oft mit humorvollen Kommentaren versehen, vermittelte, wobei er mit manchen irrtümlichen Vorstellungen aufräumte.

Die meisten Bilder schoss Alisa Schmieg in freier Wildbahn oder in Aufzuchtstationen, wo verwaiste oder kranke Tiere aufgezogen und geheilt wurden, sich an Menschen gewöhnten und manchmal auch wieder ausgewildert werden konnten.

Was musste die angehende Studentin nicht alles lernen? Schießen mit Betäubungspfeilen, Zerlegen von Krokodilfleisch für größere Tiere, Aufziehen von Babys mit der Milchflasche, die Lebensweise von Säugetieren, Vögeln, Schlangen und Spinnen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Liebe von Alisa Schmieg zu Tieren sprach aus allen Bildern. Wie sie mit den Lebewesen umging, sie anstrahlte, versorgte, ja küsste, sprach Bände. Ob Bongos, Geparden, Kapuzineräffchen, Pinselohräffchen, Erdmännchen, Lemuren, Borstenhörnchen oder Bushbabys – alle wurden geherzt.

Die großen Tiere wie Löwen, Elefanten, Giraffen, Flusspferde und Servals wurden in freier Wildbahn mit erfahrenen Kollegen erkundet und in aussagekräftigen Videos festgehalten. Auch unbekannte Tiere wie der Honigdachs, der Löffelhund, der Dybowski-Hirsch und weiße Löwen gab es zu bewundern. Am liebsten streifte Alisa Schmieg mit ihrem Lieblingstier, dem Pferd, durch die meist trockenen Landschaften und Wüstengegenden und entlang von Meeresküsten. Städte begeisterten sie in Afrika nicht, nur Tiere und grandiose Landschaften interessierten sie. Es war eine lebhafte und unterhaltsame Zoologie-, Biologie- und Geographiestunde.

Vorsitzende Helga Kundlacz nahm im Anschluss an den Vortrag eine verdiente Ehrung und Verabschiedung vor. Nach 20-jähriger intensiver Mitarbeit als Küchenchefin, die immer einen Superkaffee ablieferte und sich als Kuchenbäckerin hervortat, wurde Erika Csiffari unter großem Beifall mit einem herzlichen Dankeschön und Blumen aus dem Mitarbeiterkreis entlassen.

Das Mitarbeiterteam hatte wie gewohnt mit Kaffee, Kuchen und Getränken aufgewartet und konnte noch ein ordentliches Vesper zum Abschluss auftischen, spendiert von Erika Lais als Dank für ihre Eltern, die jahrelang gerne am Altennachmittag teilgenommen hatten.