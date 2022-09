Und eine Nachtabschaltung komme für ihn nicht in Frage, weil sie nur auf Kosten der Sicherheit der Bürger zu realisieren sei. In öffentlichen Gebäuden werde grundsätzlich nicht dort geheizt, wo nicht gearbeitet wird. In allen anderen Räumen würden die Temperaturen auf 19 Grad begrenzt. Nicht gerüttelt werde an der Tradition, drei Weihnachtsbäume im Dorf aufzustellen und diese auch wie gewohnt zu beleuchten. Schließlich seien gerade in der Weihnachtszeit Lichter ein Zeichen der Hoffnung, sagte der Bürgermeister, der aber auch nicht verhehlen wollte, dass „auch in Hausen warm anziehen angesagt“ sei.