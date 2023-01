Hausen im Wiesental Narrenbaum in elf Minuten gestellt

Diese Narrenschar marschierte mit klingendem Spiel in Richtung Festhalle und Schulhof, wo schon eine große Zahl närrischen Fußvolks einschließlich der versammelten Führung der Narrenzunft Schopfheim mit Statthalter „Michi vom Eiemer See“ und Kinder-Statthalter „Carlos vo de Chranz-Kurve“ wartete.

Der Oberzunftmeister verkündete den Stolz der Narrenzunft, nach zwei Jahren Unterbrechung nunmehr zum vierten Mal einen Narrenbaum aufstellen zu können, begrüßte Abordnungen der Göttizünfte aus Zell und Todtnau sowie die Narrenzunft Schopfheim und freute sich über die schöne Kulisse unter strahlend blauem Winterhimmel.

Nach einem dreifachen „Huuse-Ho“ ging das knappe Dutzend schaffiger, kräftiger Narren ans Werk. Und innerhalb von närrisch passenden elf Minuten wurde der Narrenbaum mit den Symbolschildern der Zunft, der Göttis aus Todtnau, Zell und der örtlichen Cliquen versehen in die Vertikale gebracht.

Die „Schellewärcher“ sorgten mit Tauen für die Sicherheit des närrischen Machtsymbols, ehe Björn Keller ans aktuelle Hausener Fasnachtsmotto „Wenn des alles normal isch – sin mir lieber verruckt“ erinnerte.

Liebgewonnene Tradition fortführen

Zuvor hatte er den beiden Narrenbaumstell-Chefs Lucas Berger und Jan Schmidt gedankt, humorig mögliche geschichtliche Hintergründe eines Narrenbaums erwähnt und das Narrenbaumstellen in Hausen als lebendigen Teil der in Hausen seit über sechs Jahrzehnten von der Narrenzunft hochgehaltenen Fasnachts-Tradition bezeichnet. Keller untermauerte das mit gereimten Ausführungen: „Gönnt nit heim, bliebet do. Un brielet kräfitg Huuse Ho. Mir din jetzt Fasnacht gnieße, din mit Frohsinn umeschieße. Drum machet alli mit, damits ä schöni Fasnacht git. Denn wenn alles singt un lacht, wird z Huuse Fasnacht gmacht“. Die Narrenzunft-Gastgeber hatten Pavillons und Feuerstellen sowie Bewirtungsgarnituren aufgebaut – und so feierten die Gäste mit den Narren aus dem Dorf und der Nachbarschaft noch bis in den frühen Abend hinein.

Zuvor hatte Oberzunftmeister Björn Keller von Schopfheims Statthalter „Michi vom Eiemer See“ ein Eiemer Seewasser mit Alkoholgehalt und den Statthalter-Orden erhalten.