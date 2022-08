Hausen im Wiesental Rudern und Grillen macht Freude

Nach zwei Stunden, in denen die Kinder nicht müde wurden, den Kanal zu befahren, ging es dann zügig wieder zurück zum Ablegeplatz unterhalb der Kanalbrücke, dann wurden die Gefährte aus dem Wasser genommen, und die heitere Schar marschierte zum AWO-Heim, wo gemeinsames Grillen den Ausklang eines schönen Nachmittags bildete. Beim Grillfest freuten sich die Gastgeber sehr über die glücklichen Kindergesichter. Die Teilnehmer hatten gezeigt, dass sie auch in Zeiten von Laptop, Smartphone, Internet und ähnlichen digitalen Freizeitbeschäftigungen im Freien Freude haben können. Gleichzeitig sei deutlich geworden, so Fritz Jäckel, dass es nach der langen Zeit der coronabedingten Einschränkungen ganz wichtig ist, mit gemeinsamen Aktionen wieder so etwas wie Normalität einkehren zu lassen.

Pläne für die Zeit nach den Sommerferien

Normalität wird nach den Sommerferien auch im AWO-Angebot in Hausen Einzug halten, erzählte Vorsitzender Fritz Jäckel am Rande der Veranstaltung. „Ab Montag, 12. September, werden wir immer montags ab 15 Uhr das AWO-Stüble geöffnet haben. Und auch die Kinderangebote mit meiner Schwiegertochter Cindy werden wieder anlaufen“, so Jäckel.