Hausen im Wiesental Schneller Spielspaß garantiert

Von Zoë Schäuble

Hausen. Noch steckt Padel, das aus Südamerika stammende, vom Tennis abgeleitete Rückschlagspiel, in Deutschland in den Kinderschuhen. Aber das Interesse an der dynamischen Sportart wächst auch hierzulande, weiß Seipolt. Bei der Sportart Padeltennis – in Spanien und Argentinien gehört Padel laut Statistik des Deutschen Tennis-Bunds bereits zu den Top drei der aktivenstärksten Sportarten – werden die zwei sich duellierenden Paare, wie beim Tennis, durch ein Mittelnetz getrennt. Seipolt präzisiert: „Die Spielregeln und Zählweisen sind mit denen im Tennis nahezu identisch, allerdings entstehen häufig längere Ballwechsel.“ Grund für die vielen Ballkontakte ist die Einbeziehung der Wände, die das Spielfeld abgrenzen. Genau wie beim Squash kann der Ball beim Padeltennis auch an die Glaswände, nicht aber an das den Platz begrenzende Drahtgitter geschlagen werden. Breitere und leichtere Schläger – der Schläger hat einen kürzeren Griff und besteht aus einem mit Kunststoff überzogenen Schaumstoffkern – die geringere Größe des Spielfelds und die einfache Grundtechnik sorgen bei der Mischung aus Tennis und Squash für einen „hohen Spielspaß“.