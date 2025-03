Hausen im Wiesental: Schwarzwaldverein:Erstmals steht eine Frau an der Spitze

Rückblick: Auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Höhepunkten blickte der Verein zurück. Dazu gehörte die Aktion „Saubere Landschaft“, die Sonnwendfeier, die traditionelle Abendwanderung sowie zwei Wanderwochen auf Mallorca. Wegewart Erich Kiefer war 41 Stunden im Einsatz, um blaue und gelbe Rauten und Hinweisschilder zu ersetzen, Wege und Quellfassungen zu pflegen, Flächen zu mähen und zu enthursten. Mit dem Dank an die Wanderführer begann Ursula Maier ihren Bericht. 30 Wanderungen hat es mit 394 Personen gegeben, die eine Gesamtstrecke von 3247,8 Kilometer und 12 160 Höhenmetern zurückgelegt haben. Hinzu kam eine 52 Kilometer lange Radtour. Bei der Wanderwoche auf Mallorca gab es elf Wandertouren. Eifrigster Wanderer war Ulrich Wagner, gefolgt von Christel Brutschin und Petra Rümmele.

Ausblick: 15 Sonntagswanderungen, eine Konditionswanderung (50 Kilometer) am 31. Mai sowie zehn Mittwochswanderungen und drei Radtouren sind vorgesehen. Sonderveranstaltungen sind die Aktion „Saubere Landschaft“ am 5. April, die Sonnwendfeier am 21. Juni, eine Abendwanderung mit Grillfest am 25. Juli, eine Hüttengaudi am 24. August sowie der Jahresabschluss am 15. November .