Hausen im Wiesental Sockentheater und ein Willkommens-Rap

Fröhlich und heiter ging es auch nach der Feier zu. Auf dem Schulhof bestand bei bestem Spätsommerwetter die Gelegenheit zur Kontaktpflege zwischen Kollegium, Eltern und Kindern.

Die Schulleitung um Hugo Brauer nutzte des Weiteren die Gelegenheit, an einem Infostand zum Angebot, zum schulischen Leitbild und zu den weiteren Tätigkeitsfeldern der Sprachheilschule zu informieren. Wie von Hugo Brauer und seinem Team zu erfahren war, besuchen die Einrichtung im Schuljahr 2021 / 22 85 Schüler, die in acht Klassen, je zwei für jede Klassen-Stufe, unterrichtet werden. Man habe einen Versorgungsauftrag für den gesamten Landkreis, hieß es.

Zur Klassenstärke sagte der Rektor, dass die besonderen und unterschiedlichen Bildungsbedürfnisse der Kinder an der Sprachheilschule das Lernen in kleinen Klassen mit zwölf bis 14 Kindern erfordern. Bundesfreiwillige und die Schulsozialarbeiterin (Kooperation mit der Lörracher Kaltenbachstiftung) unterstützen die Schule bei der Erfüllung ihres Auftrags.

Die Sprachheilschule macht über die Tätigkeit in Hausen hinaus auch Unterricht in inklusiven Gruppenangeboten an Regelschulen. Derzeit würden 48 Schüler an den vier „Inklusionsstandorten“ Eichendorff-Schule Lörrach, Hebelschule Nollingen, Christian-Heinrich-Zeller-Schule Karsau und dem Schulzentrum Steinen betreut.

Die 27 Lehrenden des Hausener Kollegiums versehen ihren Dienst dementsprechend nicht nur in Hausen, sondern in den verschiedensten sonderpädagogischen Handlungsfeldern, eben auch an den Inklusionsstandorten, arbeiten dazu in Kindergärten, Schulen und Beratungsverbünden im Landkreis Lörrach mit und beraten Eltern, Erziehende sowie Lehrende.