Hausen im Wiesental Suche nach Angebot

12:09 China bestraft Tausende wegen Missbrauch von Staatsgeldern

Peking - In China sind in diesem Jahr mehr als 8000 Menschen wegen unzulässiger Verwendung von staatlichen Geldern bestraft worden. Der Großteil der Mittel sei für das Sozialwesen bestimmt gewesen, so umgerechnet etwa 423 Millionen Euro für die Armutslinderung, wie die Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Demnach wurden insgesamt 8123 Menschen "bestraft". Details zu den Strafen nannte die Agentur nicht. Staatschef Xi Jinping geht verstärkt gegen Korruption in der Regierung vor. In den vergangenen fünf Jahren wurden insgesamt etwa 1,3 Millionen Beamte strafrechtlich verfolgt.

12:04 SpaceX-Raketenstart löst Ufo-Alarm in Los Angeles aus

Los Angeles - Aufregung an der US-Westküste: Gestern blitzte ein helles Objekt im Nachthimmel über Los Angeles auf und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her. Spekulationen im Internet über ein außerirdisches Flugobjekt wurden zum Leidwesen aller Ufo-Enthusiasten rasch enttäuscht: Es handelte sich um einen Start einer "Falcon 9"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX. SpaceX-Gründer Elon Musk nahm den Hype um das angebliche Ufo mit Humor und postete ein Video der Rakete auf Twitter. Es handele sich um ein "Nuclear alien UFO" aus Nordkorea, scherzte er.

11:58 Philippinen: Mehr als 100 Tote durch Tropensturm "Tembin"

Manila - Der Tropensturm "Tembin" hat in den südlichen Philippinen Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Mehr als 100 Menschen kamen in den vergangenen Tagen ums Leben, wie Polizei und die Behörden der betroffenen Provinzen Zamboanga del Norte, Lanao del Sur und Bukidnon mitteilten. Dutzende Menschen werden noch vermisst, mehr als 75 000 mussten ihre Häuser verlassen. "Tembin" war gestern in der südlichen Region Mindanao auf Land getroffen. Häuser wurden weggeschwemmt und viele Straßen sind unpassierbar. Der Inselstaat wird jedes Jahr von durchschnittlich 20 Wirbelstürmen getroffen.

11:23 80-Jährige will 31 Kilo Kokain in den Libanon schmuggeln

Beirut - Beim größten je entdeckten Kokain-Schmuggel im Libanon ist eine 80-jährige Frau aufgeflogen. Die Venezolanerin habe versucht, 31 Kilogramm der Droge durch den Zoll des internationalen Flughafens von Beirut in das Land zu bringen, teilte Finanzminister Ali Hassan Khalil mit. Der Kokain-Fund in ihrem Gepäck sei der größte in der Geschichte des Landes. Die alte Frau war den Informationen zufolge von Venezuela über Frankreich in die Hauptstadt des Mittelmeerlandes gereist.

11:01 "Spiegel": Hubschrauber-Training der Bundeswehr beim ADAC

Berlin - Die Bundeswehr lässt ihre Piloten wegen des schlechten Zustands ihrer Hubschrauberflotte einem "Spiegel"-Bericht zufolge künftig auch in ADAC-Hubschraubern trainieren. Das Verteidigungsministerium habe für rund 21 Millionen Euro 6500 Flugstunden beim Automobilclub eingekauft, berichtet das Nachrichtenmagazin weiter. Von März 2018 an sollten Bundeswehrpiloten auf zivilen Hubschraubern für ihre Basisausbildung oder zum Erhalt von Fluglizenzen Stunden abfliegen. Militärisch werden die Piloten weiterhin auf Helikoptern der Bundeswehr ausgebildet.