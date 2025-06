Hausen im Wiesental: Tagesverfügbarkeit reicht gerade aus

Tagesverfügbarkeit ausreichend

Eng wird es bei Einsätzen während der normalen Arbeitszeit zwischen sechs bis 18 Uhr. In dieser Zeitspanne könne in Hausen auf die Präsenz von zehn Feuerwehrfrauen und -männer gesetzt werden. „Ausreichend“, so die Beurteilung vom Metzger. Für das Ausrücken einer ersten Gruppe werden zumindest sechs Einsatzkräfte mit spezieller Qualifikation benötigt.