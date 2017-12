Hausen im Wiesental Unterschriftenbeglaubigungen in Hausen nicht mehr möglich

Hausen (jab). Durch die endgültige Auflösung der Notariate und die Zentralisierung der Grundbuchämter in Baden-Württemberg zum Ende des Jahres ergibt sich eine neue Verteilung der Zuständigkeiten vor Ort.

Konkrete Änderung für Hausen: Ab 1. Januar können im Hausener Rathaus keine Unterschriftenbeglaubigungen mehr ausgestellt werden. Dies teilte Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Kiefer verliert im Zuge der Umstrukturierung ihre Funktion als Ratsschreiberin. Zuständig ist künftig die Grundbucheinsichtsstelle Schopfheim. Ein allzu großer Einschnitt in Sachen Serviceleistung sei dies allerdings nicht, machte Bürgermeister Martin Bühler deutlich: Zuletzt waren derlei Beglaubigungen in Hausen lediglich fünf bis sieben Mal im Jahr gefragt. Ihr Grundbuch hatte die Hebelgemeinde schon vor einiger Zeit an Schopfheim abgegeben. In einem weiteren Zentralisierungsschritt wurde jedoch auch das dortige Grundbuchamt aufgelöst; in Schopfheim befindet sich nur noch eine Einsichtsstelle.

Die Bearbeitung von Grundbuchangelegenheiten und das Führen der elektronischen Grundbücher obliegt künftig dem Grundbuchamt Villingen-Schweinngen. Die Aktenoriginale lagern im Grundbuchzentralarchiv in Kornwestheim. Auch das Notariatswesen wird privatisiert. Ansprechpartner in Schopfheim bleibt Hans Jörg Klein; weitere Notare gibt es in Bad Säckingen, Waldshut und Lörrach.