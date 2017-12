Hausen im Wiesental Verbandsarbeit hat sich stark gewandelt

Hausen (gd). Im FC-Heim feierte der VdK-Ortsverband Hausen im Rahmen der diesjährigen Adventsfeier sein 70-jähriges Bestehen. Vorsitzender Peter Kiefer konnte einen Großteil der 60 Mitglieder begrüßen, dazu Bürgermeister Martin Bühler, der die Grüße der Gemeinde und den Dank für die Sozialarbeit übermittelte, und den Kreisverbandsvorsitzenden des VdK, Heinz Grether.

Schriftführerin Edith Kiefer berichtete ausführlich über die Geschichte des Hausener Ortsverbands, der 1947 von 21 Personen im Gasthaus „Eisenwerk“ gegründet worden war. Die damals Kriegsopferverband genannte Vereinigung, die sich um die Kriegsopfer, die Arbeitsinvaliden und die Hinterbliebenen kümmerte, wurde von Rudolf Merten als Vorsitzender, Schriftführer Albert Kaiser, Kassierer Hermann Burckhard und den Beisitzern Berta Minut und Hans Lenz gegründet.

Der neue Ortsverband zählte 1948 schon 108, drei Jahre später sogar 140 Mitglieder. Bis 1966 ging die Zahl auf unter hundert zurück. Die Arbeit des Ortsverbands hat sich stark gewandelt; denn nach dem Zweiten Weltkrieg ging es vorrangig um die Linderung der Not, um Brot und Wohnungen, wie auch die Menton-Mühle damals Mehl stiftete und die Bauern Milch und Milchbrötchen schenkten. Die Straßenbau-Verwaltung stiftete das Obst von den an den Straßen stehenden Obstbäumen. Ganz bescheiden waren die Weihnachtsfeiern, als man jedem Mitglied je einen Teelöffel voll Zucker und Kakao gab.

Nach der Währungsreform 1948 wurde es langsam besser. Der Sozialverband setzte sich für die Hilfe zum Recht vor dem Versorgungsamt und dem Sozialgericht ein. Es gab immer wieder gesellige Veranstaltungen, auch Kinderausflüge. Die runden Geburtstage wurden mit Hilfe der Hebelmusik und der Gesangvereine von Hausen und Raitbach gefeiert, mal in der Raitbacher „Krone“ oder im Café „Läubin“ und im Tennisheim. Am längsten als Vorsitzender wirkte Rudolf Merten von 1947 bis 1967. Seit zehn Jahren ist Peter Kiefer Vorsitzender.

An der Feier wurden Barbara und Enrico Castelli für je zehn Jahre Treue zum VdK von Peter Kiefer und Heinz Grether mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Grether lobte die Arbeit des Ortsvereins Hausen und wies darauf hin, dass ab Januar die Kreisgeschäftsstelle in die Gretherstraße (barrierefrei) umzieht, während die Anwälte in der Teichstraße in der Nähe des Kreiskrankenhauses sein werden.

Peter Kiefer bedankte sich bei allen Spendern, die für die Feier und die Tombola vieles geschenkt hatten. Der Dank ging auch an das FC-Heim und die Bedienungen. Ein besonderes Lob mit Dank erfuhr die junge Trachtengruppe Zell, die unter der Obhut des Ehrenvorsitzenden Alfred Knauber viele Tänze aufs Parkett legte, die viel Beifall erzeugten. Ein weiterer Dank ging an Dieter Meissner aus Enkenstein, der vom Keyboard aus zahlreiche Weihnachtslieder zum Mitsingen anstimmte.