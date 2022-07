Hausen im Wiesental Vom Schlauchboot zum Schlagzeug

Am Montag, 1. August, lädt der Turnverein von 15 bis 17 Uhr zu seinem Ferienspaß-Klassiker „Spiel und Spaß mit Wasser“ auf den Schulhof ein. Bei Regen fällt diese Veranstaltung aus.

Einen neuen Ferienspaß-Mitwirkenden gewinnen konnte Elke Seger mit dem Tanzstudio Move Dancebase Schopfheim. Dessen Tanztrainer laden am Dienstag, 2. August, um 17.15 Uhr für eine Stunde in den Feuerwehrsaal zu „Hip Hop Tanzen“ für vier bis acht Jahre alte Kids.

Am Samstag, 6. August, ist Spiel und Spaß, vorzugsweise nasser, angesagt bei der Feuerwehr Hausen ab 14 Uhr.

Die Sozialdemokraten laden am Samstag, 13. August, zu einer Zugfahrt in den Riehener Lange-Erlen-Park ein. Treffpunkt ist um 9.20 Uhr am Hausener Bahnhof. Für dieses Angebot sollte eine Anmeldung erfolgen bis 10. August unter Tel. 07622 / 68 88 244 (Renate Oswald).

Vereine packen mit an

Am Sonntag, 17. August, lädt die Hebelmusik auf 10 Uhr zum Musikpavillon und zu einer heiteren Rhythmus-Stunde mit Bodypercussion und Boomwhackers (Schlaginstrumenten). Auch hier bittet der Veranstalter um eine Anmeldung unter vorstand@hebelmusik.de.

Die Hausener CDU lädt auf 19. August ab 20 Uhr zum Tennisheim und zur dort startenden Nachtwanderung. Anmeldung dazu bis 16. August bei Melanie Brunner, Tel. 0152 / 339 20 351 (auch WhatsApp).

Klassiker zum Abschluss

Drei Ferienspaß-Klassiker, auch in Corona-Zeiten angeboten, bilden den Abschluss des diesjährigen Ferienspaß-Programms in Hausen. Am Samstag, 20. August, lädt die AWO um 14.30 Uhr zum Schlauchboot fahren auf dem Kanal mit anschließendem Grillen bei der AWO-Begegnungsstätte.

Nach gut zwei Wochen Pause bietet Revierförster Sven Hendrik Wünsch mit dem Nachmittag „Mit dem Förster in den Wald“ einen weiteren Ferienspaß- Klassiker. Termin ist Mittwoch, 7. September, von 14.30 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist beim Tennisheim. Rückfragen bei Sven Hendrik Wünsch, Tel. 0172 / 72 49 064. Den Abschluss des Ferienspaß-Programms bildet ganz traditionell „Angeln für Kinder“ am Samstag, 10. September. Zum Spielen, Angeln und Grillen laden der Angelsportverein und die SPD gemeinsam auf 15 Uhr ein. Rückfragen bei Jörg Kiefer (ASV) unter Tel. 07622 / 91 06 und Harald Wetzel (SPD) unter Tel. 07622 / 2195.