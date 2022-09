Hausen im Wiesental Vorstände haben ein Altersproblem

Im Juni traf sich Wetzel mit Ortsvorstehern in Alt-Weil. Gegenstand der Tagung waren Altersprobleme und ein intensiveres Zusammenarbeiten der Ortsvereine. „Die Zusammenarbeit muss uns mehr in Fleisch und Blut übergehen, obwohl wir hier noch in der komfortablen Situation sind, einen Ortsvorstand zu besitzen“, so Wetzel. Die Totenehrung galt dem geschätzten Genossen und ehemaligen Gemeinderat Willi Libor. Der Vorstand des Ortsvereins wurde einstimmig entlastet.

Jonas Hoffmann berichtete über seinen Einstieg in den Landtag und über Aktuelles. In Baden-Württemberg existieren rund 1200 Ortsvereine, zahlreiche Ortsvereine hätten keinen gewählten Vorstand mehr. Der SPD-Angehörige in Baden-Württemberg sei 61,7 Jahre alt, der Kreis Lörrach spiegele dieses Ergebnis wider.

Harald Wetzel berichtete aus dem Gemeinderat. „In den öffentlichen Gebäuden von Hausen-Mitte wurde auf Pelletsheizung umgestellt, aber auch diese ist teurer geworden.“ Im Wasserbereich wurden die Gebühren um zehn Cent gesenkt, im Abwasserbereich mussten diese jedoch um 40 Cent angehoben werden. Die große Lösung der Nahwärme, bezogen auf das ganze Dorf, werde aus Kostengründen wohl nicht durchführbar sein. Andreas Gsell überbrachte Grußworte und berichtete von der Tätigkeit in der Kreisvertretung.

Ehrungen

Jonas Hoffmann nahm die Ehrungen mit Anstecknadeln und Urkunden vor. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SPD wurde Bernhard Greiner geehrt, für 40 Jahre Harald Wetzel. „Du schaffst es immer, ein klares Wort zu finden“, lobte Hoffmann das Engagement Wetzels. Eine besondere Ehrung erfuhr der pensionierte 81-jährige Lehrer Reinhard Seiberlich für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD; er war auch langjähriges Mitglied des Gemeinderats.

Hübschmann-Vortrag

Wernfried Hübschmann hatte ein Referat über seinen entfernten Verwandten Kurt Schumacher, Neffe des Großvaters von Hübschmann, zusammengestellt und ergänzte dieses mit einem Videofilm. Zugrunde lag die Biographie von Peter Merseburger. Hochinteressantes war hier über das SPD-Urgestein Schumacher zu erfahren, der bis 1952 Parteivorsitzender der SPD war und maßgeblich am Wiederaufbau der SPD nach dem Krieg beteiligt war. Schumacher (1895 bis 1952) war großer Widersacher von Konrad Adenauer.