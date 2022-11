Hausen im Wiesental Wahl am 2. April

Von Christoph Schennen

Hausen. Die Stellenausschreibung wird im Staatsanzeiger BW, in den hiesigen Tageszeitungen, im Amtsblatt und auf der Homepage veröffentlicht. Die Einreichungsfrist für Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl beginnt am 21. Januar und endet am Montag, 6. März, 18 Uhr. Bürgermeister Martin Bühler kündigte in der Sitzung an, dass geplant sei, dass sich die Kandidaten den Bürgern in einer Versammlung vorstellen – wie das in diesem Jahr auch in Hasel geschehen ist, wo sehr viele Bürger kamen, um sich über die Kandidaten zu informieren. Über eine solche Versammlung muss der Gemeinderat aber noch entscheiden. Bühler gab im Gespräch mit unserer Zeitung außerdem bekannt, dass er jeden Kandidaten über die Gemeinde informiere, falls dieser das wünsche.