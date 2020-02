Hausen im Wiesental Wertschätzung der Pflegearbeit angemahnt

Frauenvertreterin Helga Eichin hatte neun Geburtstagsjubilare besucht und einen Krankenbesuch gemacht, Geschenke überreicht und Zeit für Gespräche aufgewandt. Ein geringes Minus in der Kasse vermeldete Friedhilde Bächle, der die Revisoren Nicole Roth und Gerold Förstera eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten. Die Entlastung und den Dank an den Vorstand für die geleistete Arbeit nahm Kreisvorsitzender Manfred Merstetter vor. Bürgermeister Bühler informierte nach seinem Grußwort über das in Auftrag gegebene Verkehrskonzept für die Gemeinde, das ein Verkehrsleitsystem, mehr Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit beinhaltet. Nachdem in der Sparkasse und in der Festhalle in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz zwei Defibrillatoren aufgestellt wurden, soll in Kürze ein weiteres Gerät im FC-Sportheim seinen Platz finden.