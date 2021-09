Hausen im Wiesental Zehn Forellen am Haken

Hausen (os). Angelsportvereinsvorsitzender Jörg Kiefer und SPD-Mann Harald Wetzel waren an diesem schönen Septembertag beim Anglerheim im Gewerbegebiet an der Wiese hochrfreut über die Tatsache, dass zwei Dutzend Kinder kamen, einige in Begleitung der Eltern. Den Einführungspart überließ der Vorsitzende dann seinem Kollegen Ingo Schultheiß. Er erzählte den aufmerksam zuhörenden, kleinen und größeren Gästen, dass man im Angelsportverein Hausen das so genannte „Fliegenfischen“ pflege. Dabei lockt der Fischende die in der Wiese befindlichen Bach- und Regenbogenforellen, Elritzen, Weißfische und Koppen nicht mit lebendem Getier, etwa Würmern, sondern mit nachgebauten Ködern an. Außerdem schreibe man den Gewässerschutz groß und pflege das Wieseufer sowie den Bestand an Fischen.

Ingo Schultheiß erläuterte kurzweilig auch Fragen über in und am Wasser vorkommende Tiere und Pflanzen und freute sich darüber, dass die Kinder sehr interessiert waren. „Wir sind wie die Jäger im Wald in erster Linie Heger und Pfleger, weniger am konkreten Ertrag im Sinne von Fischfang interessiert“, betonte der Angler. Und wies daraufhin, dass man alljährlich 4000 Jungfische einsetze, also fürs biologische Gleichgewicht im Wiesewasser sorge.