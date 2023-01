Hausen im Wiesental Zweiter Bewerber um Bürgermeisteramt

Hausen. Die zweite Bewerbung um den Posten als Bürgermeister der Gemeinde ist in Hausen am Freitag eingegangen. Zur Wahl stellt sich kein Unbekannter: Jörg Jost, der seit 1999 bei der Gemeinde Hausen angestellt und seit 2003 als Rechnungsamtsleiter tätig ist, hat sein Interesse am Bürgermeisteramt bekundet. Jost hat das Studium zum Diplomverwaltungswirt an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl absolviert. Er lebt in Schopfheim.