Hausen: Käufer für Auto-Kabel gefunden

Die Übernahme gab das Voltaira am Freitag bekannt. In Hausen zeigt man sich in einer ersten Stellungnahme erleichtert über die nun gefundene Lösung: „Wir freuen uns, unsere Kräfte mit der Voltaira Group zu bündeln, und sehen unserer zukünftigen Zusammenarbeit optimistisch entgegen“, wird Markus Bolz, Geschäftsführer der Auto-Kabel Group, in einer Mitteilung zur Übernahme zitiert. Der Standort Hausen soll erhalten bleiben, die Mitarbeiter sollen übernommen werden.