Offener Brief

Der Bürgermeister kündigte des Weiteren an, dass er einen von ihm und dem Gemeinderat verfassten offenen Brief an die Stadt Schopfheim verschicken wolle. Im Brief soll auf die unbefriedigende Situation an der Wiesebrücke Ehner-Fahrnau aufmerksam gemacht werden.

Lotter teilte auch mit, dass die Markierungsarbeiten für die Fahrradstraße verschoben wurden. Zudem müssten noch zwei Schilder beim Parkweg aufgestellt werden.

Gemeinderatskandidat Holger Keller forderte die Verwaltung in der Sitzung auf, in der Bahnhofstraße „ein bis drei Pfosten“ auf den Gehweg zu platzieren, damit die Autos nicht über den Gehweg fahren. „Der Gehweg ist keine Fahrstraße“, stellte der Hausener Bürger fest. „Ein barrierefreier Gehweg hat seine Vor- und Nachteile“, entgegnete ihm Lotter.