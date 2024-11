Hausen: Kinder erkunden Gemeinde

Lesen mit Mehrwert

Die Kinder aus dem örtlichen Kindergarten und der Hausener Grundschule wurden in kleine Gruppen eingeteilt, die von Erzieherinnen, Lehrkräften und Eltern begleitet wurden. Selbst die Kleinsten aus der Krippe, im Alter von ein bis drei Jahren, waren unterwegs. Die lokalen Institutionen öffneten in Hausen ihre Türen und boten den Kindern ein einzigartiges Erlebnis, so das Kibiz. Im Hebelhaus wurde auf Alemannisch aus einem Kinderbuch vorgelesen, während der Turnverein eine Bewegungsgeschichte erlebbar machte. Bei der Hebelmusik durften Kinder eine Trommelgeschichte kreativ gestalten. Besonders eindrucksvoll war die Begegnung einer zweiten Klasse mit den Bewohnern des Pflegeheims Haus an der Wiese. Nach dem Vorlesen kam es zu einem lebhaften Austausch – und als besondere Überraschung wurden die Kinder auf ein Eis eingeladen.

Gemeinde erleben

Die Aktion hatte laut Kibiz nicht nur das Ziel, die Bedeutung des Vorlesens für die Sprachentwicklung hervorzuheben, sondern auch Verbindungen innerhalb der Gemeinde zu stärken. „Die Kinder lernen ihre Gemeinde auf eine neue Art kennen – und begegnen Menschen, die sie inspirieren können“, wird der Leiter des Kibiz, Franz Koranyi, zitiert.