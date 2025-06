Hausen/Kleines Wiesental: Zusammenarbeit wird ausgebaut

Nico Lorenz wird neuer Wassermeister

Schönbett teilte mit, dass es sich um Nico Lorenz handelt, der gelernter Heizungs-und Sanitärinstallateur sei und bereits beim Werkhof in Tegernau arbeite. Lorenz müsse noch eine Zusatzausbildung machen, dann stehe dem Einsatz nichts mehr im Wege. An einem Tag pro Woche soll der Kleinwiesentäler Wassermeister dann nach Hausen „ausgeliehen“ werden. Dadurch spart die Gemeinde einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Lohnkosten – und der Nachbargemeinde ist ebenfalls geholfen.

„Bei uns hat diese Aufgabe bislang ein Mitarbeiter des Werkhofs gemacht, der dafür aber jetzt ausfällt“, informiert Hausen Bürgermeister Lotter.