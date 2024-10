Hausen: Kunstrasenplatz nicht in Sicht

Schlechte Bedingungen

Wie Keller berichtet, zeigten die Vereinsmitglieder Verständnis für die Äußerungen des Bürgermeisters und die finanziell angespannte Lage der Gemeinde. Dennoch sei man sich beim FC Hausen einig, dass „das Problem mit dem Hartplatz“ behoben werden muss. Eine Sanierung des 45 Jahre alten Hartplatzes sei nicht sinnvoll, dies habe ein Sachverständiger bestätigt. Der Vorsitzende weist nochmals darauf hin, dass es für den Verein „unmöglich“ sei, die Kosten für einen Kunstrasenplatz alleine zu tragen. Für den Verein sei der Kunstrasenplatz „existenziell“, fügt er hinzu. Derzeit müssten die Trainingseinheiten für die 240 Jugendlichen teilweise ausfallen, da die Witterung ein Bespielen des Hartplatzes unmöglich mache. Bei Hitze sei dieser staubtrocken, bei Regen verwandle er sich in eine Pfütze. Außerdem seien seit langer Zeit Sicherheitsbedenken bekannt. Der FC Hausen sei neben dem Sportverein Häg-Ehrsberg der einzige Verein im Landkreis, der noch auf einem Hartplatz spiele. Hinzu komme, dass die Flutlichtanlage in die Jahre gekommen sei und dringend erneuert werden müsse.

Training in Zelt

Eine Stunde pro Woche trainieren die Jugendlichen derzeit in einer Halle in Schopfheim oder in einem Zelt. Auch der FC Zell habe bereits Kapazitäten zur Verfügung gestellt. Wie es vor Ort in Hausen weitergeht, ist unklar. „Es muss einen Lösungsansatz geben“, meint Keller entschlossen. Zunächst würden nun innerhalb des Vereins die Pläne zur Finanzierung besprochen, später eventuell dann noch einmal mit der Gemeinde.