Bürgermeisterkandidat Philipp Lotter stellte sich in der vergangenen Woche den Bürgern persönlich an deren Haustüren vor, wie er in einer Pressemitteilung berichtet. Dabei habe er sich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen und Anmerkungen gefreut. „Der persönliche Austausch ist sehr wichtig, um ein Stimmungsbild der Bevölkerung zu erhalten“, so Lotter.