Hausen Millionen für den Straßenbau

Erste Briefwähler geben Stimmen ab

230 Briefwähler haben laut Bühler bereits ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl abgegeben. Er rief die Bürger dazu auf, ihr Wahlrecht zu nutzen. Die Wahl findet am 2. April statt; ein eventueller zweiter Wahlgang am 16. April.

Keine Alternative zur Fusion der VHS

Bühler informierte darüber, dass es zur Fusion der Volkshochschule (VHS) Schopfheim mit der VHS Oberes Wiesental unter Einbeziehung der Volksbildungswerke Hausen und Maulburg keine Alternative gebe. „Eine eigene Lösung für unser Volksbildungswerk ist nicht möglich“, sagte er. Die Fusion steht in der April-Sitzung auf der Tagesordnung.

Anfrage zur neuen Ortsmitte

Silke Zimmermann und Ralf Bieri erkundigten sich während der Bürgerfragestunde nach den Bauarbeiten in der Ortsmitte. Bürgermeister Bühler räumte ein, dass die großen Fundamente auf der Wiese neben der Festhalle womöglich für Irritationen gesorgt hätten. Er versicherte, dass alles 1:1 so umgesetzt werde wie geplant: Die Maße der baulichen Anlagen seien identisch mit dem, was der Rat beschlossen habe. Die Spielgeräte und die Wiese stünden den Kindergartenkindern und den Schülern zur Verfügung, und außerhalb der Betreuungszeiten auch der Öffentlichkeit.