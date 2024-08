Hausen: Mit Blasmusik in den Herbst

Die Brassnight findet am Samstag, 21. September, ab 20 Uhr in der Festhalle Hausen statt. Einlass ist ab 19 Uhr und ab 16 Jahren. Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro bei Heizmann Reisen in Zell, bei Schwald Friseure in Schopfheim und bei Paul’s Markt in Hausen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Der Suppensonntag findet am Sonntag, 22. September, ab 11 Uhr in der Festhalle Hausen statt.