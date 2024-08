Hausen: Neuer Gemeinderat Andreas Meier stellt sich vor

Wie sich die Gemeinde entwickelt, hängt von sehr vielen Faktoren ab, die nicht von der Gemeinde beeinflusst werden können. Insofern traue ich mir den Blick in die Glaskugel nicht zu.

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Nach getaner Arbeit finde ich Entspannung bei....

Ich habe einen tollen Job, der mir so viel Spaß macht, dass ich keine Entspannung brauche. In meiner Freizeit suche und finde ich aktive Erholung, sei es in unserem Garten oder bei Radtouren, außerdem praktiziere und unterrichte ich seit einigen Jahren eine japanische Kampfkunst.

Andreas Meier

Alter:

62 Jahre

Beruf:

Geschäftsführer der Firma Klemm & Meier, Architektur und Immobilien

Hobbys:

Garten, Radtouren, japanische Kampfkunst