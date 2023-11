Hausen: Ruth Wölfle ist seit 75 Jahren bei er AWO

Rückblick

Neben der wöchentlichen Öffnung des Stüble-Cafés am Montag durch Rosemarie Schwald wurden verschiedene Aktionen veranstaltet. Dazu gehörten die Bewirtung am Hebelfest, das Schlauchbootfahren im Kanal sowie der Abschluss des Stadtradelns,. All dies brachte die Menschen im und rund um das Hebeldorf zusammen und sorgte für unvergessliche Momente.

Kinderaktionen

Besonderes Augenmerk wurde auf die zahlreichen Kinderaktionen gelegt, die im vergangenen Jahr das Vereinsleben bereicherten. Vom Frühjahrsbasteln über Kürbisschnitzen bis hin zur Halloween-Party, Laternenbasteln, St. Martinsumzug sowie die Spendenaktion mit Basteleien an Weihnachtsbäumen und den Stand am Raitbacher Weihnachtsmarkt – die Kinder verbinden mit der AWO mittlerweile zahlreiche Aktivitäten, die ihnen Freude machen und ein fröhliches Miteinander fördern.