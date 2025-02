Hausen/Schopfheim: Über drei Jahrzehnte für Patienten da

Erfüllend, aber auch anstrengend sei der Einsatz für die medizinische Versorgung der Bevölkerung gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung im Nachgang zum Empfang: Nicht immer einfache politische Rahmenbedingungen für eine Landarztpraxis sowie ein in Teilen der Bevölkerung wachsendes unrealistisches Anspruchsdenken bereiteten ihm Sorgen, so sein Resümee.

Großes Einzugsgebiet

Bürgermeisterstellvertreter Hermann Lederer zeichnete die beruflichen und kommunalpolitischen Stationen des scheidenden Arztes nach: Schon in den 1980er-Jahren lernte Gürtler das Wiesental als Vertretungsarzt kennen. Im Oktober 1993 folgte die Niederlassung als Hausarzt mit der Praxis in der Hausener Ortsmitte.