Hausen: „Schule auf dem Dorf macht Spaß“

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium liege ihr sehr am Herzen, so Nägelin weiter. „Ich will eine gute Gemeinschaft stärken.“ Gemeinsam mit ihr unterrichten zehn Lehrerinnen die derzeit rund 100 Grundschüler in Hausen, die sich auf fünf Klassen verteilen. Neben ihrer Arbeit als Rektorin wird Alexandra Nägelin einige Stunden in der Woche selbst unterrichten.

Seit Montag im Amt

Zwei Bewerbungen gingen für die Rektorenstelle in Hausen ein. Für ihre Zulassung musste Nägelin mehrere Prüfungen absolvieren, die unter anderem aus einem Unterrichtsbesuch, aber auch aus mündlichen und schriftlichen Prüfungen bestanden. Die Entscheidung lag beim Regierungspräsidium, dem Schulamt Lörrach, einer Schulkonferenz und der Gemeinde Hausen als Schulträgerin.

Am Montag wurde die neue Rektorin bereits von den Schülern begrüßt und ihnen vorgestellt. Die offizielle Amtseinführung steht noch aus.