Hausen Schwer verletzt und Vollsperrung

In Auto eingeklemmt

Am Mittwoch gegen 14 Uhr hat ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer, der in Fahrtrichtung Hausen unterwegs war, trotz Gegenverkehr überholt. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel. In der Folge wurde dieser gegen die Leitplanke geschleudert. Ein dahinter fahrender 46 Jahre alter BMW-Fahrer konnte eine Kollision gerade noch verhindern. Der Peugeot-Fahrer, der 84 Jahre alte Opel-Fahrer und dessen 89-jährige Beifahrerin wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei kamen schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser.

Der Führerschein des Peugeot-Fahrers wurde beschlagnahmt. Am Peugeot und am Opel entstand Totalschaden. Der BMW wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt wie auch die Leitplanke. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 35000 Euro.