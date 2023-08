Hausen Spannende Einblicke in die Feuerwehr

Rundtour mit Feuerwehr

Danach ging es mit den Einsatzfahrzeugen auf eine kleine Rundtour durchs Hebeldorf – natürlich durfte dabei ein kurzzeitiges Martinshorn-Geheul nicht fehlen. Auf dem Parkplatz im Gewerbegebiet demonstrierte die Feuerwehr einen Löschangriff. Dabei ließen sich die Männer und Frauen der Wehr von den Kids per Kübelspritze gern auch „nass machen“. Bevor Ferienspaß-Kinder nach dem Grillen am frühen Abend von den Eltern abgeholt wurden, erhielten sie von den Wehrleuten auch Informationen über die Jugendwehr. Denn die Hausener Jugendwehr ist mit aktuell 18 Jungs und zwei Mädchen zwar personell sehr gut aufgestellt angesichts von 33 männlichen und drei weiblichen Aktiven, würde sich über Zuwachs aber durchaus freuen, so so Jugendwartin Sabrina Lange. „Unsere Jugendfeuerwehr besteht schon seit 52 Jahren und wir haben in dieser langen Zeit mindestens 80 Eigengewächse heranführen können“, so Lange.

Locker und kurzweilig

Besonders erfreulich befand die Jugendwartin ebenso wie Kommandant Bernhard Schneider dass beim Ferienspaß sehr viele Mädchen mit dabei waren. Alle hatten dabei auch vermittelt bekommen, dass Feuerwehrdienst alles andere als eine trockene, spaßfreie Sache ist, und dass es ähnlich locker und kurzweilig wie beim Ferienspaß auch in den Übungsstunden der Jugendwehr zugeht.