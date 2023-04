Hausen Tüftler aus Leidenschaft

„Die besten Reden sind diejenigen, die man nicht hält“, erklärte der gesellige und bodenständige Jürgen Brunner seinen Gästen launig. Dennoch gab er den rund 100 Besuchern – alte Weggefährten, Geschäftspartner, Freunde und Mitarbeiter – einen Einblick in seine Biographie und die Entwicklung der Firma. Sein erster Dank galt seiner Ehefrau Claudia, mit der er seit 1979 verheiratet ist.

„Ich bin ein echter Huusemer“, sagte Jürgen Brunner: Von seinem Geburtsort in der Bergwerkstraße ist es nach dem Umzug der Firma im März 2000 nur wenige hundert Meter weit zum Firmensitz. In einfachen Verhältnissen mit zwei Geschwistern aufgewachsen, hatte Brunner von Kindesbeinen an eine Vorliebe für Elektrotechnik. Nach der Berufsfachschule für Elektronik in Lörrach startete er eine Lehre bei Endress und Hauser, sein Ausbildungsberuf nannte sich mal Elektriker Fachrichtung Elektronik, dann Nachrichtengeräte-Mechaniker, schlussendlich war er Informationselektroniker. Die Technikerschule in Lörrach schloss er mit der Note 1,2 ab. Nach weiteren Stationen nahm er die Tätigkeit bei der Firma Kleinwächter auf, die sich mit der Herstellung von Geräten zur Messung von Elektrostatik beschäftigte. „Hier bin ich der Faszination der Elektrostatik endgültig erlegen“, sagte der Jubilar.