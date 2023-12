Hausen: Turnende Kinder und Jugendliche begeistern Besucher

Acht Gruppen traten auf. Zwischendurch wurden an 40 Vereinsmitglieder Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold verliehen. Christian Rapp führte durch das Programm.

Eltern-Kind-Turnen

Los ging es mit dem Eltern-Kind-Turnen. Da der Titel hier „Bei den wilden Tieren in Afrika“ hieß, waren die zwei- bis vierjährigen Kinder als Raubtiere verkleidet. Sie zeigten ihr Können in der Höhe auf einer Bank. Weiter ging es mit der nächsten Altersstufe von drei bis fünf Jahren. Hier lautete das Thema: „Die Ente fliegt über die Kontinente“. Rapp scherzte am Ende: „Jetzt wieder zurück aus Entenhausen.“ Gezeigt wurde auch Hobby Horsing; dabei wird mit Steckenpferden Sport gemacht und Hürden übersprungen. Abschließend zeigten die Kinder Leichtathletik.