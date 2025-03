Hausen: Über Pflichten hinaus gewirkt

Blutspender geehrt

Zudem ehrten Lotter und Matthias Uihlein, als Vertreter des DRK Zell im Wiesental, in der Sitzung verdiente Blutspender. „Wir sind dankbar für jeden, der kommt und sind auf jede Spende angewiesen“, sagte Uihlein bei der Verleihung der Urkunde an Christian Rapp. Zehnmal hat er bisher Blut gespendet. Vor allem im Sommer sei der Mangel an Blut groß, zudem halte sich dieses nicht ewig, obwohl einige Bestandteile mehrere Tage haltbar sind. Blut brauche es zum Beispiel auch, um Krebsmedikamente herzustellen, wie Uihlein weiter ausführte. Der nächste Blutspendetermin ist am 13. April von 14 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle in Zell. Für die Spender gibt es ein kostenloses Essen.