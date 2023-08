Hausen Über Umwege zur Berufung als Künstler

Aus sehr bescheidenen Verhältnissen im schottischen Süden stammend, war es für den heute 71-jährigen sofort klar, dass der Berufswunsch, Kunst zu studieren, vom Vater, der im Bergbau schuftete, abgelehnt würde. Stattdessen wurde Drain Verfahrens- und Maschinenbau-Ingenieur und machte in der in den 1970er Jahren boomenden Ölindustrie Karriere. Zahlreiche Auslandsaufenthalte führten den Schotten 1977 auch für zwei Jahre in die Ukraine, wo er eine Phosphatdüngefabrik mit aufbaute. Zu den „sehr starken Erfahrungen“ dort zählt ein sechstägiger Gefängnisaufenthalt. Er war der Spionage beschuldigt worden, als er privat Fotos in einer Kleinstadt machte, in der zufällig eine Waffenfabrik lag.

Über die Körperarbeit zur Pharma-Karriere

In die hiesige Region kam David Drain 1986, gab seinen bisherigen Beruf auf und begann eine neue Laufbahn in einer Basler Einrichtung für „Alexander-Technik“, bei der es um Körperarbeit und Haltung geht. Drain übernahm bald die Teamleitung und Organisation. Wieder gut zehn Jahre später fädelte einer seiner Klienten eine weitere, höchst lukrative Karriere beim Pharmakonzern Roche ein. Drain stieg bald in eine hohe Position als Teamentwickler im weltweit tätigen Konzern auf.