Hausen: Viele Ukrainer sind anderswo untergekommen

Nicht alle Flüchtlingskinder gehen zur Schule

Christine Scheller stellte in der Sitzung am Dienstag das Integrationsmanagement für die 24 in Hausen untergebrachten Geflüchteten vor. Davon sind 15 Erwachsene und neun Kinder. Von den Erwachsenen seien vier in Arbeit, wie Scheller erklärte. Von den neun Kindern gehen vier in die Schule, drei in den Kindergarten und zwei verweigern den Schulbesuch. Scheller: „Wir sind hier mit dem Jugendamt und der Verwaltung im Gespräch mit dem Ziel, die Kinder zu unterrichten.“ 18 Personen sind kommunal untergebracht, sechs wohnen in einer Privatunterkunft. Die Männer und Frauen kommen aus Afghanistan (6), aus Somalia (1), Ukraine (12), Bosnien (3), China (1) und der Russischen Föderation (1). „Bosnien ist ein sicheres Herkunftsland“, sagte Scheller. Die Bosnier verweise sie daher an die Rückkehrberatungsstelle.

Aufenthaltstitel für geflüchtete Ukrainer verlängert

Die Aufenthaltstitel für Geflüchtete aus der Ukraine wurde bis zum 4. März 2026 verlängert, berichtete Scheller. Von den Ukrainern, die 2022 nach Hausen kamen, wohnen noch zwei Personen in Hausen. Der Rest ist anderswo untergekommen, weitergezogen oder in die Ukraine zurückgekehrt. Eine Ukrainerin ist zu ihrer Familie in die USA emigriert.