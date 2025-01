Hausen: Von der Anklagebank ins Richteramt

Richter Gnadenlos gibt ab

Ein gutes Jahrzehnt lang zeichnete Michael Brugger als „Richter Gnadenlos“ verantwortlich für manches Skandalurteil, das in der gedrängten Enge des „Adler“ in bester Narrenmanier über ruchlose Vergehen der Dorfbewohner und nach haarsträubender Prozessführung verhängt wurde; einen Freispruch gab es nie. Nach dem jüngsten Gericht dann hängte er die Robe an den Nagel.

Von dort hat sie nun also sein jüngerer Bruder Mario abgenommen – sich allerdings keineswegs drum gerissen, wie er deutlich macht: Man hatte einige andere im Blick, sich jedoch zumindest für dieses Jahr nur Absagen eingehandelt. „Grad kaie lo hämmer s’ au nit könne“, so Brugger mit Blick auf die bald 40 Jahre, in denen das Hausener Narrengericht zur unverzichtbaren Besonderheit der Hausener Fasnacht gewachsen ist.