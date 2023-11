Hausen: Von Mickey Mouse zu den Schlümpfen

Lörracher Eigenbetrieb Stadtwerke sollen mit Wolfgang Droll und Klaus Schallenberger Doppelspitze erhalten

Die Stadtwerke haben einige Veränderungen hinter sich – und noch so einiges vor sich. So soll der Eigenbetrieb in zwei Bereiche aufgeteilt werden. Auch die Stromversorgung ist ein zentraler Bereich.