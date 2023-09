Hausen Von Puppen bis zu Autozubehör

Und natürlich fanden sich Bücher, Videos, CDs, Schallplatten, Musikkassetten, Spielzeug bis hin zu Wohnaccessoires und Kleinmöbeln, Puppen, Bilder, Haushaltsgegenstände, auch richtig historisch bis antik Anmutendes auf den Auslagen. Auto-Zubehör, Fahrräder, Roller, Garten-Geräte und Werkzeuge rundeten das Angebot an diesem hochsommerlichen Frühherbst-Samstag ab.

Plauschen und Handeln

Angeboten wurde das alles von freundlich mit den Kunden plauschenden und-im Falle von deren Interesse- auch gerne beratend bis anpreisend agierenden Hausener Flohmarkt-Beschickern. Diese waren insgesamt zufrieden mit dem diesjährigen Verkauf. Nina Kumolka etwa sagte, dass zwar wohl hitzebedingt nicht ganz so viele Kunden da waren als in zurück liegenden Jahren, sie aber sowohl mit dem Abverkauf ihres überwiegend Haushaltsgegenstände umfassendes Angebots einschließlich Dekoartikeln genauso zufrieden sei wie mit den lockeren Gesprächen, die man führen konnte. Sie nehme schon seit vielen Jahren am Dorfflohmarkt teil, erzählt Kumolka weiter.

Verkaufen lohnt sich

Erstmals war Angela Chalk dabei. Sie verkaufte Kindersachen unterschiedlichster Art. Die junge Mutter erzählte, dass sie als Kundin bei vergangenen Flohmärkten die lockere Atmosphäre schätzen gelernt habe, nun als Anbieterin dazu beitragen konnte, dass dieses Flair vorherrscht. Die Kunden seien sehr freundlich gewesen und hätten auch gut eingekauft, berichtet sie.

Solche freundliche Kunden waren Bärbel Holder und Josef Wagner aus Schopfheim. Sie fanden das Angebot beim Flohmarkt, den sie in der Vergangenheit schon mehrfach besucht hatten, genauso gut wie die Tatsache, dass es an einigen Ständen auch passende Verköstigung gab. So habe der Flohmarkt auch kommunikative Funktion, so das Paar.

Einen Überblick verschaffen konnten sich die Besucher durch „Laufzettel“. Die hatten die Flohmarkt-Organisatoren um Christian Tümmers erstellt. Diese lagen überall aus, so dass man sich genau informieren konnte, wo Flohmarkt- und Verköstigungsstände sind.