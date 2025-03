Hausen: Wenn Bürgermeister in Elternzeit gehen

Vater macht Elternzeit

Nun will auch Hausens Bürgermeister Philipp Lotter in Elternzeit gehen, denn er ist der Vater der Tochter von Jessica Lang, die Maulburgs Bürgermeisterin im Sommer erwartet. Lang selbst hat beim Frühlingsempfang ihrer Gemeinde kürzlich angekündigt, dann eine zweimonatige Pause einzulegen. Ende Juni beginnt für sie der Mutterschutz, Ende August will sie ihre Arbeit wieder aufnehmen. Ihr Partner Philipp Lotter plant seine Elternzeit für September und Oktober.

Philipp Lotter, Bürgermeister von Hausen. Foto: zVg

Lotter: „Zur heißen Phase bin ich wieder da“

Wie es danach weitergeht und ob eventuell seine Partnerin noch einmal pausiert, verriet er im Gespräch mit unserer Zeitung, mit Hinweis auf die Privatsphäre, nicht. Jessica Lang war für weitere Nachfragen nicht erreichbar. Lotter selbst geht davon aus, dass seine Pause nur diese zwei Monate umfasst, die er auch in der Gemeinderatssitzung am Dienstag bekanntgab. „Zur heißen Phase bin ich ja wieder da“, sagte er auf Anfrage und meinte damit die Haushaltsberatungen, die im letzten Jahresdrittel anstehen. Dass auch Väter in Elternzeit gehen und sich die Betreuungs- und Erziehungsarbeit mit der Mutter teilen, ist heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr.