Hausen Wer in Hausen die Wahl hat

Für das Amt haben die Hausener am Sonntag, 2. April, die Wahl zwischen dem 49-jährigen Industriekaufmann Jörg Kiefer, dem 56-jährigen Rechnungsamtsleiter Jörg Jost und dem 35-jährigen Verwaltungsfachmann Philipp Lotter.

1837 wahlberechtigte Bürger können in der Turn- und Festhalle in Hausen am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr ihr Kreuzchen setzen.