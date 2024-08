Hausen/Zell: Ringer denken in die Zukunft

„Wir sind ein guter Verein“, diese Aussage von Marco Waßmer, Vorsitzender der Ringgemeinschaft (RG) Hausen-Zell, bei der Hauptversammlung des Vereins, ist zu ergänzen um: der auch in die Zukunft denkt. So wurden im vergangenen Jahr über 20 000 Euro in neue Sportbekleidung investiert. Eine Ausgabe die allerdings zu einem negativen Jahresergebnis führte. Immerhin sei damit der Bedarf für die nächsten sechs Jahre gedeckt – so lange wird die neue Ausrüstung nach den bisherigen Erfahrungen halten.