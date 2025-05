Hausener Altennachmittag: Trachten, Tanz und viel Alemannisch gab es für die Senioren in Hausen

Vielfältiges Programm

Nach Kaffee und Kuchen, serviert vom eifrigen Mitarbeiterinnenteam, wurde ein abwechslungsreiches Programm präsentiert.

Den Auftakt gestaltete das Duo „Mondzid“, Beate und Rald Rathberger aus Zell, beide Gesang und Gitarre, und stellten sich als Stettener und Kanderner Gewächs vor. Der „Rabarber Blues“, getextet und komponiert von Ralf, und der Gesang mit den Erfahrungen als Neubürger in Atzenbach, alles in alemannischer Sprache, kamen bestens an. Zum Repertoire gehörten ebenso Werke des Liedermachers Frank Dietsche. Heidi Zöllner, preisgekrönte Mundartdichterin und Vorsitzende der Muettersproch-Gsellschaft Gruppe Wiesetal, erinnerte an Hebels 265. Geburtstag, der am 10. Mai stattfand.