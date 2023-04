Hausener Dorfputzete Viele Zigarettenkippen sorgen für Ärger

Insgesamt sei deutlich weniger als bei vergangenen Putzaktionen gesammelt worden, so Uli Wagner. Die Ausbeute war wohl deshalb so gering, vermutete der Schwarzwaldvereins-Chef, weil gerade in der Corona-Zeit das Bewusstsein für die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen für Umwelt und Natur gewachsen sei. So gab es fast keine leeren Getränkedosen im Sammelgut, und auch spektakuläre Funde wie in früheren Jahren, in denen Fahrräder, Kühlschränke und andere Geräte aus der Wiese gefischt wurden, gab es heuer keine.