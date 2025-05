Hausener feiern ihren Hebel: Feinde zu Freunden machen – das war beim Hebelfest zu erleben

Gedenken an den Krieg

Auch zu Zeiten von Johann Peter Hebel gab es kriegerische Auseinandersetzungen. Mattmüller zitierte einige Stellen aus dem Oeuvre von Johann Peter Hebel, in denen dieser zum Frieden aufruft. „Der Krieg soll nie ins Herz der Menschen kommen“, schreibt Hebel in seiner im Rheinländischen Hausfreund erschienenen Erzählung „Unglück der Stadt Leiden“. „Es ist schlimm genug, wenn er außen vor allen Thoren und vor allen Seehäfen donnert.“ Und in einer anderen Geschichte heißt es: „Ein Morgenländer meinte, es sei schön, Gutes zu tun an seinen Freunden, und Böses an seinen Feinden. Aber ein anderer erwiderte: Das sei schön, an den Freunden Gutes zu tun und die Feinde zu Freunden machen.“

Deutsche und Franzosen

Herzig in Tracht Foto: Christoph Schennen

Mattmüller empfahl als Antikriegslektüre auch „Der Seelenhüter“ vom letztjährigen Hebelpreisträger, dem Elsässer Pierre Kretz, mit der man anhand der Geschichte von Kretz’ Großvater Elsässer Geschichte vom Ersten bis zum Ende des zweiten Weltkriegs erfahren könne. „Säll Moll“; so Strittmatter, „hätt me sich nit könne vorstelle, dass es hütte in der glyche Geegend e Lääbe git, wie mirs jetz hänn, uff alle Sytte im Dreiländeregg: Syt achzig Joor isch nit numme käi Grieg, es isch e Gränzen überschryttendi Zämmenarbet, deutsch-französische Freundschaft. Ich finds e glai Wunder, was in däre Zyt an Verwundige, Verwärfige und Traumata überwunde worde isch.“