Haushalt 2024: Inzlingen erhöht die Steuern

„Es geht allen schlecht“

Die Erhöhung der Kreisumlage trifft Inzlingen mit Mehrkosten von 93 600 Euro und beträgt somit 1,232 Millionen Euro. „Man kann es positiv sehen: Es geht allen schlecht“, bewies Muchenberger Galgenhumor und verwies auf die finanziellen Probleme aller Kommunen, angesichts der Pflichtaufgaben ohne Refinanzierung. Daher will die Gemeinde Inzlingen die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von jeweils 360 auf 400 Punkte anheben.

„Es ist die einzige Chance uns zu finanzieren“, bedauerte Michael Kramer (CDU) die Problematik. Dem pflichtete Jan Sprachta (SPD) bei: „Wir hatten alle Mühe mit der Erhöhung, aber der Haushalt zwingt uns dazu.“ Ähnlich sah es Markus Haag (Gemeinsam für Inzlingen): „Wir müssen in den sauren Apfel beißen. An der Ausgabenseite ist nichts mehr zu holen, also müssen die Einnahmen angegangen werden mit unseren Möglichkeiten. Auch wenn es weh tut.“