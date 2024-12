Haushalt 2025 der Stadt Lörrach: Es wird eng: Gemeinderat genehmigt Haushalt am Limit

Der Burghof müsse nun zeigen , dass er mit den bewilligten Zuschüssen auskommen kann: Ein erneuter Verlustausgleich scheine „nicht darstellbar.“

Die SPD

Die SPD setze trotz aller finanziellen Herausforderungen auf eine „soziale Stadtentwicklung“, erklärte Christa Rufer. Vier Themenkomplexe standen in ihrer Rede im Zentrum: Wohnen, Mobilität, Kitas und Schulen sowie Jugendarbeit, Vereine und Kultur. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bleibe ein Schlüsselthema für die Stadt. Wohnformen für Senioren müssten an Bedeutung gewinnen. Für Klimaschutz und Mobilität sei die kommunale Gestaltung der Verkehrs- und Energiewende mit entscheidend. Chancengleichheit und Teilhabemöglichkeiten in Bildungsfragen seien ebenso von zentraler Bedeutung für die Stadtgesellschaft – wobei in Kitas und Schulen „ein kaum auflösbarer Sanierungsstau“ herrsche. Die SPD beantragt die Gründung eines Eigenbetriebs „Bildung“. Ebenso wie die große Mehrheit des Rats stehe die SPD zu den freiwilligen Leistungen im Haushalt für VHS, Bibliothek und Büchereien, Musikschule, Nellie und Burghof. Auch die Vereinsarbeit sei „unverzichtbar“.

Rufer kritisierte ebenfalls die wachsende Aufgabenlast der Kommunen ohne angemessene Gegenfinanzierung durch Bund und Land.

Die Freien Wähler

Zu viel Bürokratie, zu viele Pflichtaufgaben von Bund und Land: Das kritisierte auch Matthias Lindemer scharf. Die Stadt könne es sich bald nicht mehr leisten, alle Gesetze und Auflagen zu erfüllen und gleichzeitig noch Schulen zu sanieren und ein Mindestmaß an Kultur- und Vereinsförderung zu erhalten. Die politische Priorisierung von Projekten sei dadurch unmöglich. Priorität müssten grundsätzlich Schulen und Kindergärten haben, betonte Lindemer. Mit Blick auf die Aufnahme von Flüchtlingen sei es richtig gewesen, viele Menschen aufzunehmen, aber das Leistbare sei aktuell überschritten.

Der Burghof soll künftig mit seinen Zuschüssen weitestgehend auskommen. Foto: Kristoff Meller

Umfassend reformiert werden müsse der Burghof. „Für den Fall, dass sich an dieser Situation nicht schlagartig etwas ändert und 2025 wieder ein hohes Defizit besteht, fordern wir die komplette Abwicklung und Privatisierung des Burghofs“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Hoffnung machten neue Gewerbegebiete wie etwa in Brombach. Bei der Ansiedelungen von Gewerbe auf dem Lauffenmühle-Areal dürfte die Stadt nicht zu restriktiv vorgehen, um neue Steuerzahler zu gewinnen.

Die AfD

Im Zusammenhang mit dem Ungleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben stehe unter anderem „der soziale Bereich“ im Zentrum der Debatte, insbesondere die Zuwanderung sehe er „im finanziellen Fokus“, sagte Wolfgang Koch. Kreise, Städte und Gemeinden würden hier an ihre Grenzen stoßen.

Indes könnten nicht einfach Landräte und Bürgermeister hierfür verantworlich gemacht werden. In der Regel unterlägen diese gesetzlichen Verpflichtungen. Solange die untere Verwaltungsebene diese zugewiesenen Maßnahmen mittrage, werde sich wohl auf absehbare Zeit nicht viel ändern, so Koch.

Die FDP

Matthias Koesler sah die Stadt personell überbesetzt. Vor allem etliche Neueinstellungen beobachtet er mit wachsender Skepsis. Er forderte schlankere Verwaltungsstrukturen, mehr Digitalisierung und die Konzentration auf städtische Pflichtaufgaben.

Matthias Koesler hat die Dezentralisierung der drei Ortsverwaltungen ins Gespräch gebracht. Das Bild zeigt das Rathaus in Haagen. Foto: Kristoff Meller

Es sei zudem an der Zeit, über über die Dezentralisierung der Ortsverwaltungen nachzudenken. Sinnvoller sei es, die historische Zergliederung aufzuheben und das hierdurch gesparte Geld in Zukunftsprojekte zu investieren.

Die Bürger für Lörrach

Birger Bär sieht Einsparpotenziale bei Flüchtlingsunterkünften. Je nachdem, wie sich die Situation entwickle, könne auf den Umbau des alten Polizeigebäudes für Flüchtlinge verzichtet werden, meint er. Bär plädierte dafür, den Burghof an einen privaten Investor zu vermieten, der für eine wirtschaftliche Auslastung sorge. 30 Tage sollten für städtische Veranstaltungen kostenfrei reserviert werden, stellte er als Forderung in den Raum. Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer im Jahr 2025 um zehn Prozent-Punkte sei ratsam: Flächeneigentümer und Hausbesitzer hätten bislang eher zu wenig gezahlt. Steigen solle als Einnahmequelle auch die Vergnügungssteuer. Darüber hinaus benötige Lörrach dringend ein Gesamtverkehrskonzept.