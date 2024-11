Haushalt 2025 für Zell: Kleine Entlastung in Sicht

Deckelung auf 700 Euro?

Für ein Kind in der Ganztagsbetreuung ist künftig mit 415 Euro statt bisher 385 Euro zu rechnen. Das zweite Kind wird wahrscheinlich 245 Euro kosten. Ein Krippenplatz steigt von 465 Euro auf 495 Euro. Je nach Familiensituation rechnet SPD-Stadtrat David Kaiser bei zwei Kindern mit einer Gesamtbelastung zwischen 750 bis 800 Euro. „Damit rentiert es sich für viele nicht, zur Arbeit zu gehen“, meinte er. Er plädierte für eine Deckelung der Gesamtbeiträge pro Familie auf 700 Euro.

Seit Jahren ein Thema: Die Grundsteuer. Nun steht die Umsetzung an. Unterschieden wird zwischen der Grundsteuer A (agrarisch, also landwirtschaftliche genutzt) und B (baulich, wobei auch unbebaute private und gewerbliche Grundstücke eingeschlossen sind). Die Messbeträge des Finanzamts dienen als Grundlage der Berechnung und werden mit dem Hebesatz der Kommunen. Aktuell nimmt Zell über die Grundsteuer rund 850 000 Euro im Jahr ein. Nach der Reform will die Gemeinde aber insgesamt nicht mehr einnehmen, trotzdem werde es für die Besitzer Unterschiede geben.