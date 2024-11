Haushalt 2025: Stadt Lörrach muss ihre Ausgaben konsequent reduzieren

Einnahmeerwartungen

Die Einnahmeerwartungen für 2025 wurden mit der Herbststeuerschätzung abgesenkt, dennoch bleiben die Erträge auf einem hohen Niveau. Mit einem Zuwachs von knapp 8,2 Millionen Euro im Vergleich zu 2024 ergeben sich die größten Verbesserungen in der Planung bei Schlüsselzuweisungen (+4,62 Millionen Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,58 Millionen Euro) und der Gewerbesteuer (+1 Million Euro).

Das Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen umfasst für das Haushaltsjahr 2025 knapp elf Millionen Euro und soll künftig wieder auf Beträge zwischen rund 19 bis 22 Millionen Euro jährlich wachsen. „Während sich im Jahr 2025 viele Projekte noch in der Planungsphase befinden, wird die Stadt Lörrach in den kommenden Jahren erhebliche Summen in eine Vielzahl wichtiger Projekte in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Hochwasserschutz und Feuerwehr investieren“, heißt es.

Dies spiegele sich auch darin wider, dass der Haushalt 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14,86 Millionen Euro enthält, die verschiedenen Projekten zugeordnet sind, etwa dem Neubau der Evangelischen Kita Haagen, der Grundschule Tumringen um dem Straßenbau Bühl III, um den reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten. Vor allem aufgrund der defizitären Ergebnishaushalte, sind in den Jahren 2026 bis 2028 Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 20,5 Millionen Euro vorgesehen.

Defizitprognosen

Die Prognosen für die nächsten drei Jahre gehen von einem jährlichen Defizit im Ergebnishaushalt zwischen knapp neun und knapp zehn Millionen Euro aus. Lutz: „Eine Reduzierung der Aufwandsseite im benötigten Umfang ist nur durch eine strikte Aufgabenkritik und nachhaltige Konsolidierung zu erreichen.“

In den Jahren 2026 und 2027 sei das Defizit im Ergebnishaushalt so groß, dass die Abschreibungen nicht mal anteilig erwirtschaftet werden können. Es komme zu einem Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Das bedeutet, dass die laufenden Ausgaben nicht mehr durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind. „Eine Finanzierung der Investitionen über den Ergebnishaushalt entfällt demnach gänzlich. Die vorhandenen liquiden Rücklagen werden durch das Investitionsprogramm voraussichtlich bereits im Jahr 2026 vollständig aufgebraucht sein“, erklärt die Stadt.

Die im Haushalt enthaltenen Beiträge oder investiven Zuschüsse, etwa aus der Schulbauförderung oder aus der Städtebauförderung für verschiedene Sanierungsgebiete, können die Investitionen nur teilweise finanzieren. Grundstückserlöse, insbesondere aus dem Baugebiet Bühl III, sicherten vorerst die Liquidität, jedoch fehlten vergleichbare Einnahmen in der Zukunft, so Kleinmagd. Gleichzeitig stünden trotz der massiven Investitionen der vergangenen Jahre viele weitere Millionenprojekte auf den Prioritätenlisten.

Spielraum schaffen

„Ohne einen leistungsfähigen Ergebnishaushalt, der als zentrale Finanzierungsquelle dient, wird es der Stadt nicht möglich sein, die nötigen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Ein nachhaltiger Ergebnishaushalt ist unabdingbar“, unterstreicht Kleinmagd.

„Das Jahr 2025 ist ein Jahr, in dem wir den finanziellen Spielraum für die Zukunft sichern und gleichzeitig wichtige Weichen für die Stadt stellen,“ bekräftigt Lutz.