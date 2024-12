Haushalt 2025: Stadt Lörrach muss sparen: Oberbürgermeister Jörg Lutz kündigt Leistungskürzungen an

Parallel zu diesen Entwicklungen verschärfe sich der Investitionsstau in Städten und Gemeinden, weil die Pflichtaufgaben kaum noch finanzielle Spielräume für Schulen, Kitas, Feuerwehrhäuser etc. ließen. Und: Steigende Preise sowie Personalkosten – auch aufgrund von Einstellungen, die sich aus neuen Rechtsaufgaben und Rechtsansprüchen ergeben – belasteten die Gesamtgemengelage zusätzlich.

Die Lösungsansätze

Die Verwaltung setzt nun auf einen Mix aus Einnahmensteigerung und Ausgabenkürzung. Zur Aufgabenkritik gehöre die Fragestellung, was sich die Stadt künftig noch leisten könne und wo eine Reduzierung von Standards möglich sei, sagte Lutz. Unterm Strich sei klar: „Wir werden Leistungen kürzen müssen.“

Zugleich soll die Stärkung der Einnahmenseite beleuchtet werden. Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, sind etwa Gebühren für Leistungen der Behörde. Hierzu zählt die klassische Verwaltungsgebühr für das Ausstellen von Genehmigungen ebenso wie Gebühren für die Kinderbetreuung, die künftig in kürzeren Abständen an steigende Kosten angepasst werden sollen. Die Erhöhung von Steuern dürfe in der Debatte ebenfalls nicht tabuisiert werden, so Lutz: von der Gewerbesteuer über die Grundsteuer und Hundesteuer bis zur Vergnügungssteuer.